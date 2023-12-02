Умер герой песни «Комбат» — Герой Советского Союза Солуянов

В возрасте 69 лет умер Герой Советского Союза, участник войны в Афганистане генерал-майор в отставке Александр Солуянов. Об этом со ссылкой на центральное правление Союза десантников России сообщил ТАСС.

Солуянов также известен как герой песни группы «Любэ» «Комбат» — именно о нем вспоминали десантники, когда режиссер Никита Михалков планировал снять клип на знаменитую песню.

Генерал являлся уроженцем Оренбургской области. Звания Героя Советского Союза он удостоился в 1984 году за мужество и героизм, проявленные при исполнении интернационального долга в Афганистане. Тогда он был тем самым комбатом — командовал парашютно-десантным батальоном 350 гвардейского парашютно-десантного полка 103 гвардейской воздушно-десантной дивизии.

За время войны в Афганистане принял участие в 70 операциях, проявил себя как умелый командир. Так, весной-летом 1982 года он принимал участие в операции по уничтожению крупных банд мятежников в провинции Парван. Ему удалось взять в плен свыше 300 бойцов противника, три склада с боеприпасами, при этом не понеся потерь среди личного состава.