В Полпредстве РТ наградили полковника Валеева, занимающегося поиском погибших солдат

Полковник Айрат Валеев на встрече в Клубе офицеров при Полномочном представительстве РТ в РФ рассказал о поисковой работе, которой он вместе с супругой Венерой занимается уже 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

«Мы работаем с поисковым отрядом „Память“. Он находится на территории Ржевского района. Пятнадцать лет мы занимаемся раскопками, <...> в местах боев, [а] именно — Ржевской битвы. Устанавливаем по медальонам личности военнослужащих, солдат и командиром Красной армии затем разыскиваем их родственников, кто установлен <...>, проводим перезахоронения», — пояснил участник поискового движения.

«Ежегодно где-то около тысячи человек мы поднимаем за лето, за сезон — начиная с апреля месяца до морозов первых, это ноябрьские. <...> Работа ведется круглый год каким образом: раскопки ведутся до зимы, зимой занимаемся поиском родственников», — ответил полковник Валеев на прозвучавший в ходе его выступления уточняющий вопрос.

Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин поблагодарил Айрата Валеева, который является членом Клуба офицеров с первых дней его существования, за большую и нужную работу, направленную на поиск солдат, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Супругам Валеевым он вручил памятную медаль «100 лет со дня рождения генерала армии Махмута Гареева».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сотрудники полпредства Татарстана почтили память генерала армии Махмута Гареева.

Видео: пресс-служба Полпредства РТ в РФ.