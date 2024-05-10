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Сотрудники полпредства Татарстана почтили память генерала армии Махмута Гареева
Сотрудники полпредства Татарстана в России накануне 9 мая почтили память участника Великой Отечественной войны, генерала армии Махмута Гареева и полковника Исхака Ахмерова. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
На федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества Министерства обороны РФ» прибывшие возложили цветы к могиле советского и российского военачальника, ушедшего из жизни в 2019 году.
Также они почтили память полковника Исхака Ахмерова, работавшего в США с 1935 года, руководившего советской резидентурой с 1942 по 1945 год. Военный похоронен на Химкинском кладбище Москвы.
Видео: телеграм-канал полпредства РТ в РФ
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