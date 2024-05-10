Сотрудники полпредства Татарстана почтили память генерала армии Махмута Гареева

Сотрудники полпредства Татарстана в России накануне 9 мая почтили память участника Великой Отечественной войны, генерала армии Махмута Гареева и полковника Исхака Ахмерова. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

На федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества Министерства обороны РФ» прибывшие возложили цветы к могиле советского и российского военачальника, ушедшего из жизни в 2019 году.

Также они почтили память полковника Исхака Ахмерова, работавшего в США с 1935 года, руководившего советской резидентурой с 1942 по 1945 год. Военный похоронен на Химкинском кладбище Москвы.

Махмут Гареев родился в 1923 году в Челябинске, в 1939-м добровольцем ушел в РККА. С ноября 1941 года — командир стрелкового взвода, с 1942-го — на фронте. Вскоре становится исполняющим обязанности командира батальона. Дважды был ранен. На должности оперативного офицера штаба армии участвовал в завершающих сражениях Великой Отечественной войны на Дальнем Востоке. Участник шести войн. Умер на 97-м году жизни 25 декабря 2019 года. Подробнее о жизни военачальника можно прочитать в большом материале «Татар-информа».

Видео: телеграм-канал полпредства РТ в РФ