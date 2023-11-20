В полиции прокомментировали ситуацию с дракой на дороге в Казани

В полиции прокомментировали ситуацию с мужчиной, который ударил по голове казанца, сделавшего ему замечание на дороге.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, конфликт произошел в минувшую среду, 15 ноября. В семь вечера в отдел полиции «Ямашевский» поступило сообщение о дорожном конфликте.

Ссора произошла между двумя мужчинами. Как сообщают в ведомстве, 31-летний мужчина ударил 44-летнего оппонента по голове. Тот получил травмы и обратился в полицию.

Полицейские опросили 44-летнего казанца, после чего доставили в отдел 31-летнего мужчину. Тот не отрицал конфликта и написал встречное заявление. По его словам, казанец тоже причинил ему травмы.

«В результате была назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет приниматься решение о возбуждении дела либо отказе в его возбуждении. Процессуальные нормы не нарушены. По данному факту ведется проверка», – отметили в ведомстве.

«Татар-информ» сообщал, что по требованию прокурора РТ Альберта Суяргулова было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В настоящее время идет следствие.