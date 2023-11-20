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Казанцу проломили голову за замечание на дороге, возбуждено уголовное дело
По поручению прокурора РТ Альберта Суяргулова возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который ударил в голову казанца, сделавшего замечание на дороге. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Накануне в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как водитель одного из авто гонится за прохожим. Догнав оппонента, мужчина начинает наносить удары.
Пользователи сообщают, что на улице Сибгата Хакима водитель одного из автомобилей двигался по встречке под запрещающий знак «кирпич». В ответ на устное замечание очевидца, простоявшего по его вине в пробке, водитель напал на мужчину. Очевидцы сообщают, что пострадавшего доставили в больницу с открытой травмой головы.
Кроме того, отмечается, что полицейские отпустили нападавшего, не опросив его.
В свою очередь по поручению прокурора РТ организована проверка информации о бездействии полицейских. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
«Расследование взято на контроль в прокуратуре», – отметили в ведомстве.
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