В подвале одного из домов Казани оказались замурованы кошки

В Казани в подвале дома №5 на улице Волгоградской работники ЖЭУ закрыли подвал, в котором оставалось не менее десяти бездомных кошек, но местные жители освободили их. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Жильцы дома рассказали, что кошки жили в подвале много лет. Животных подкармливали и даже дали имя каждому из них. Но по чьей-то заявке сотрудники управляющей компании замуровали их.

«Да, обращались в ЖЭУ, но они сказали, что на кошек им плевать», – рассказал местный житель Александр Токранов.

Просьбы жильцов остались безрезультатны, и они сами срезали болты, дав кошкам возможность уйти из подвала. Но сразу выйти на свет животные побоялись, замечает канал.