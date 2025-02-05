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Общество 5 февраля 2025 12:01

В подвале одного из домов Казани оказались замурованы кошки

В Казани в подвале дома №5 на улице Волгоградской работники ЖЭУ закрыли подвал, в котором оставалось не менее десяти бездомных кошек, но местные жители освободили их. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Жильцы дома рассказали, что кошки жили в подвале много лет. Животных подкармливали и даже дали имя каждому из них. Но по чьей-то заявке сотрудники управляющей компании замуровали их.

«Да, обращались в ЖЭУ, но они сказали, что на кошек им плевать», – рассказал местный житель Александр Токранов.

Просьбы жильцов остались безрезультатны, и они сами срезали болты, дав кошкам возможность уйти из подвала. Но сразу выйти на свет животные побоялись, замечает канал.

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#бездомные животные #кошки
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