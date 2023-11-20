В Подмосковье за сутки был сбит второй украинский беспилотник

За прошедшие сутки в Подмосковье силы ПВО отразили вторую атаку беспилотника. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», – указал он.

В результате падения обломков БПЛА никто не пострадал, разрушений нет, отметил мэр.

Позднее в оборонном ведомстве подтвердили, что накануне в 23.20 средства ПВО пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области.

Ранее мы сообщали, что украинский беспилотник попытался атаковать Москву, но был уничтожен над Богородским городским округом Московской области (его центром является город Ногинск).

Позднее Министерство обороны РФ подтвердило, что дежурные средства ПВО сбили украинский БПЛА над территорией Богородского городского округа. Это произошло в 1.00 по Москве.