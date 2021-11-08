В Подмосковье растет заболеваемость коронавирусом среди маленьких детей

Заболеваемость детей младше девяти лет коронавирусом в Московской области выросла на 1%. Два заболевших ребенка находятся на ИВЛ. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, передает РИА Новости.

По словам министра, в области предусмотрено 250 коек для детей, больных Covid-19. При этом они постоянно заняты примерно на 90% из-за госпитализации детей с пневмонией.

«Хотелось бы обратить внимание на возрастную структуру. <…> Растет доля заболевших детей в возрасте от нуля до девяти лет на 1%. <…> У нас в области открыто 250 детских коек, именно для коронавирусных инфекций, и практически все они заняты на 90% постоянно», — сообщила Стригункова на оперативном совещании у губернатора Московской области.

«Госпитализируют, как правило, с пневмонией, два ребенка в настоящее время находятся на ИВЛ», — добавила она.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что экспертиза вакцины от коронавируса для детей на базе препарата «Спутник V» скоро будет завершена.