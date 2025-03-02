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Происшествия 2 марта 2025 10:53

В Подмосковье пожарные локализовали крупный пожар на складе пластиковых изделий

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Пожар на складе пластиковых изделий в Московской области локализовали на площади 9,5 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба МЧС России. В результате обрушилась кровля здания на площади 2,5 тыс. кв. м.

В ведомстве подчеркнули, что быстрое распространение пламени было вызвано поздним сообщением о возгорании, повышенной пожарной нагрузкой внутри склада и наличием газовых баллонов.

После тщательного анализа воздуха специалисты выяснили, что уровень содержания вредных веществ не превышает допустимых норм, подчеркнули в МЧС.

Ранее сообщалось о возгорании на складе пластиковой продукции в деревне Большое Буньково. Для ликвидации пожара были задействованы 76 специалистов и 26 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

#подмосковье #пожар
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