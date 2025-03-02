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Происшествия 2 марта 2025 10:02

На складе в Подмосковье произошел пожар площадью в 7 тысяч кв. метров

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Сегодня утром в деревне Большое Буньково, расположенной в Московской области, вспыхнул пожар в складском помещении, где хранилась продукция из пластика. По данным МЧС России, произошло частичное обрушение здания на 800 квадратах.

Согласно информации пресс-службы МЧС РФ, огонь охватил значительную территорию склада с пластиковыми изделиями в Подмосковье, достигнув 7 тысяч квадратных метров.

В ликвидации возгорания задействованы 76 специалистов и 26 единиц специализированной техники, сообщили представители ведомства.

#подмосковье
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