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Происшествия 12 марта 2025 13:48

В Подмосковье после атаки БПЛА в стационарах находятся шесть человек

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В Подмосковье после атаки украинских беспилотников в стационарах находятся шесть человек, в том числе один ребенок.

Как сообщает РИА Новости, одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь. Остальные пострадавшие, в том числе ребенок, – в состоянии средней и легкой степени тяжести.

12 человек, в том числе двое детей, получают медицинскую помощь амбулаторно. Все пациенты проходят необходимую диагностику и лечение.

«Татар-информ» рассказывал, что в результате атаки дронов в Подмосковье, по предварительным данным, повреждены 20 автомобилей.

#бпла #Москва #СВО
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