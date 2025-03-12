В Подмосковье после атаки БПЛА в стационарах находятся шесть человек

В Подмосковье после атаки украинских беспилотников в стационарах находятся шесть человек, в том числе один ребенок.

Как сообщает РИА Новости, одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь. Остальные пострадавшие, в том числе ребенок, – в состоянии средней и легкой степени тяжести.

12 человек, в том числе двое детей, получают медицинскую помощь амбулаторно. Все пациенты проходят необходимую диагностику и лечение.

«Татар-информ» рассказывал, что в результате атаки дронов в Подмосковье, по предварительным данным, повреждены 20 автомобилей.