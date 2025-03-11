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Происшествия 11 марта 2025 08:19

Число пострадавших при атаке беспилотников в Подмосковье выросло до пяти

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Число пострадавших при атаке беспилотников в Подмосковье выросло до пяти, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Кроме того, в результате атаки дронов, по предварительным данным, повреждены 20 автомобилей.

Ранее сообщалось о троих пострадавших и одном погибшем. Погибшим при атаке БПЛА оказался охранник парковки предприятия «Мираторг» в Домодедовском районе, где произошло возгорание. Сейчас на месте работают спасатели.

В Росавиации также заявили, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском.

#атака БПЛА #подмосковье
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