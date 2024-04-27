«В поддержку своих»: менделеевцы отправили в Лисичанск и Рубежное 7 тонн гумпомощи

В Менделеевске состоялись две отправки гуманитарного груза, который скомплектовали активисты инициативной группы «Мы вместе» и волонтеры Молодежного центра.

Машины были укомплектованы исходя из заявок, которые поступают от руководства Лисичанска и Рубежного. Жителям этих городов необходимы одежда, бытовая химия, медикаменты, стекло, строительные материалы.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района, накануне было отправлено 2 тонны, сегодня — 5 тонн. Отправки производились от площади у ДК имени С. Гассара.

В эти партии вошли продукты долгого хранения, футболки, носки, влажные салфетки, георгиевские ленточки, сухие супы, газовые баллоны, средства гигиены, письма и открытки от школьников школ района, маскировочные сети.

Работники учреждений спорта и молодежной политики и ребята из «Русской общины» помогли в выгрузке и загрузке гуманитарного груза.

«В поддержку своих! Мы будем продолжать поддерживать Лисичанск, Рубежное и всех наших ребят на передовой. Победа будет за нами! Вместе мы сила!» — заявил глава района Радмир Беляев.

Забота об еще одном городе ЛНР — Рубежном — была возложена на Татарстан в мае прошлого, 2023 года. Новый подшефный населенный пункт меньше Лисичанска, но сохранился лучше. Подробнее читайте в материале «В Рубежном ситуация лучше — есть свет, газ и вода»: Татарстан восстановит еще один город.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей. В присоединении новых регионов к России Путин увидел следствие «общей судьбы и тысячелетней истории».