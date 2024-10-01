В почти 600 домах Приволжского района Казани на сутки отключат воду

2-3 октября в почти 600 жилых домах на территории Приволжского района Казани прекратят водоснабжение из-за аварии на сетях на пересечении улиц Магистральной и Учительской. Водоснабжение прекратится в 9 утра среды и будет восстановлено спустя 24 часа, рассказали в МУП «Водоканал».

В течение суток воды не будет во всех домах по улицам 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Тракторной, 2-й Гаражной, 2-й Юл Урам, Лесная Гавань, Магистральной, Орловской, Поперечно-Магистральной, Складской, Турбинной, Учительской, Яшь Кыч, полностью в поселке Кукушкино. Кроме того, отключение затронет четные номера домов от 22 до 38 и нечетные от 13 до 37 по улице Шевченко, 1, 1/77а, 1/77б, 2, 4, 6д — 2а, 3 корпуса 2-6 по улице Южно-Промышленной, а также четные дома от №14 до №28 и нечетные от №17 до №25а по улице Юл Урам (1-й переулок). В общей сложности это 19 многоквартирных и 579 частных домов, одна школа, один детский сад, 86 административных зданий и три котельные.

Жители смогут оставить заявки на подвоз воды по номеру +7(843)231-62-60. Автоцистерны будут направлять согласно поступающим обращениям.