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Часть жителей Московского района Казани на сутки останется без воды
3-4 октября в ряде домов Московского района Казани будет отсутствовать вода. Меры примут на время работ на водопроводе по улице Хасана Туфана, объяснили в телеграм-канале МУП «Водоканал».
Водоснабжение прекратится в 9 утра четверга и, как ожидается, восстановится через сутки. В сообщении говорится, что подача воды может быть возобновлена и раньше срока.
Отключение затронет следующие адреса:
— улица Академика Королева, №24/30, 24а, 26, 28, 30, 34;
— улица Восход, №43/1, 43/2, 43/7;
— улица Коломенская, №2/35, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 8г/9, 12;
— улица Хасана Туфана, №27, 29, 30/24, 31, 35/2, 37, 30д, 32, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 50.
Жители этих домов смогут подать заявку на подвоз воды по номеру +7(843)231-62-60. Автоцистерны будут направлять в соответствии с поступающими обращениями.
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