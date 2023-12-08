В план приватизации госимущества в РТ включили «Татфлот» и «Татлизинг»

Правительство Татарстана утвердило прогнозный план приватизации госимущества на 2024 год. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

В списке оказалось семь акционерных обществ и пять унитарных предприятий.

Среди первых — «Нижнекамскресурсы», Бугульминский элеватор, Елабужское хлебоприемное предприятие, «КАИ-Лазер», Детская стоматологическая поликлиника № 9 Казани, «Таткоммунэнерго» и «Татфлот».

В перечень унитарных предприятий, подлежащих приватизации, вошли «Татинвестгражданпроект», «Татлизинг», «Национальная торговая марка», «Центр информационных технологий РТ» и «Татарское книжное издательство».

В документе уточняется, что основная цель реализации плана — обеспечить максимальную эффективность управления госимуществом в Татарстане.

Напомним, что в 2023–2025 годах власти Казани планируют преобразовать девять муниципальных предприятий в акционерные общества и приватизировать несколько помещений в домах города.