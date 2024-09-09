Свой спутниковый интернет и разработка 6G: Шадаев в Казани назвал главные цели для IT

Рустам Минниханов еще до начала пленарного заседания на выставке новинок цифровых продуктов России и зарубежья

Фото: rais.tatarstan.ru

Представительная выставка Kazan Digital Week

Еще до начала пленарного заседания на выставке новинок цифровых продуктов России и зарубежья побывал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Ее площадь 4 тыс. кв. метров, cвою презентацию провели 200 IT-компаний.

Один из самых масштабных экспонатов – макет космической установки для определения утечек газа в трубопроводах из космоса. Аппарат собран полностью из отечественных материалов и может быть запущен с космодрома «Байконур» в 2027-2028 годах.

У человекоподобной машины хорошо проработана мимика лица. Робот рассказывает о себе, об интересных фактах и предлагает сделать селфи Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Внимание привлекает и робот-гуманоид, который презентовал Пермский край. У человекоподобной машины хорошо проработана мимика лица. Робот рассказывает о себе, об интересных фактах и предлагает сделать селфи. Гости Kazan Digital Week могут поговорить с роботом, попросить его спеть песню, рассказать стихотворение.

Помимо этого, на выставке презентовали цифровые продукты из сферы здравоохранения, сельского хозяйства, беспилотного транспорта и, конечно же, решения с использованием искусственного интеллекта.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поприветствовал участников в видеообращении Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мишустин назвал вызовы в IT-сфере России до 2030 года

Утром прошло пленарное заседание в концертном зале им. Ильгама Шакирова. Премьер-министр России Михаил Мишустин поприветствовал участников в видеообращении. Он отметил, что Kazan Digital Week — это одна из крупнейших российских и международных площадок, где встречаются разработчики и заказчики IT-продуктов, представители государства, бизнеса, начинающие специалисты и профессионалы.

На фоне ситуации с дефицитом специалистов Мишустин обратил внимание на то, что нужна подготовка высококвалифицированных кадров. Сейчас в отрасли трудятся более 900 тысяч специалистов, и это не предел.Он напомнил, что Президент России Владимир Путин поручил укрепить технологический суверенитет страны. Ассортимент отечественного софта расширяется, и сейчас в реестре российского программного обеспечения более 22 тыс. наименований. К 2030 году как минимум отечественных 80 организаций ключевых секторов должны перейти на российский софт в производственных и управленческих процессах.

Следом Мишустин обозначил вызовы, которые стоят перед IT-отраслью страны. Первый — к 2030 году во всех областях экономики и социальной сферы должны появиться цифровые платформы, которые бы сделали сервисы более удобными для граждан и бизнеса, вывели бы работу предприятий на более высокий уровень.

Второй вызов — включение технологий искусственного интеллекта в повседневную жизнь россиян. Например, в сервисы, которые оказывают услуги в сферах здравоохранения, образования, экологии, безопасности городской среды. ИИ может помочь и в том, чтобы граждане получали госуслуги проактивно или в режиме диалога.

«Хочу пожелать всем участникам продуктивного общения, прорывных идей, движения только вперед для укрепления технологического суверенитета нашей страны», — заключил Мишустин.

Нацпроект по цифровой трансформации формировался в условиях жесткой экономии

Глава минцифры РФ Максут Шадаев поблагодарил Раиса Татарстана за встречу на отличной площадке, где можно наметить планы и договориться о тактике дальнейшего движения.

«Форум традиционно вызывает самый серьезный интерес, очень представительная выставка, насыщенная деловая программа. Здесь присутствуют ведущие разработчики, представители ключевых федеральных ведомств и почти всех регионов», — заявил федеральный министр.

Все выступление Максута Шадаева по сути свелось к презентации нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». По словам министра, он находится в финальной стадии разработки.

«Для нас разработка нового нацпроекта стала серьезным вызовом, потому что в условиях бюджетных ограничений важно четко идентифицировать приоритетные задачи, сконцентрироваться именно на тех направлениях, которые станут фундаментом для будущих больших цифровых изменений», — пояснил Шадаев.

Максут Шадаев: «Форум традиционно вызывает самый серьезный интерес, очень представительная выставка, насыщенная деловая программа» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минцифры поставило задачи до 2030 года. Главное

Затем Шадаев начал перечислять целевые показатели нового национального проекта. Вот главное из его выступления:

«Инфраструктура доступа в интернет»: Россия будет строить свою низкоорбитальную группировку спутников для обеспечения доступа в интернет. Шадаев назвал эту задачу сверхсложной и амбициозной, но процесс идет и достаточно быстро.

Глава Минцифры пообещал, что к 2030 году сети 5G будут со 100-процентным покрытием во всех городах-миллионниках России, а также в столицах регионов.

«В рамках нового проекта будем поддерживать строительство сетей 5G в крупных городских агломерациях на основе серийно выпускаемых отечественных базовых станций. Планируем поддерживать модернизацию городских сетей фиксированного доступа для обеспечения подключения многоквартирных домов на скорости не ниже 1 Гбит в секунду», — рассказал Шадаев.

Все населенные пункты России с населением от 100 человек должны быть обеспечены мобильным интернетом и мобильной связью к 2030 году.

«Цифровизация социальной сферы». Все здания школ и колледжей в России должны быть обеспечены вай-фаем к 2030 году. Учителей средней школы по основным предметам обеспечат российскими планшетами с отечественной операционкой.

«Поддержка и внедрение новых разработок». В этот блок входят гранты, льготные кредиты, компенсация расходов на маркетинг, помощь с выходом на новые рынки в дружественных странах. Шадаев пообещал поддерживать разработчиков «всеми доступными инструментами» и призвал субъекты РФ не скупиться на региональную поддержку, а следом похвалил Татарстан.

«Огромная роль в поддержке IT-отрасли отводится регионам. Как показывает опыт Татарстана и нескольких других регионов, там, где реализуются региональные меры поддержки, темпы роста IT-отрасли значительно выше», — сказал министр.

Так, Татарстан находится на третьем месте в стране по темпам роста IT-отрасли и на первом месте по объему инвестиций в основной капитал IT-компаний.

«Перспективные исследования и разработки». Шадаев пообещал в разы увеличить объем финансирования научных исследований, связанных с ИИ.

«Будем также поддерживать новые разработки в сфере связи, займемся 6G. Будем финансировать новые решения в сфере кибербезопасности на основе искусственного интеллекта», — сказал он на пленарном заседании.

«Кибербезопасность». В России будут бороться с серыми сим-картами и введут оборотные штрафы за утечку персональных данных. По нацпроекту будут развивать технологии, которые могли бы выявлять фишинговые и мошеннические сайты.

«Подготовка кадров». Шадаев признал, что удерживать набранные темпы IT-отрасли будет сложно без притока новых профессионалов. К счастью, как заметил министр, IT-разработки перестали быть уделом ботаников, а айтишник — это звучит модно.

Заманивать в IT-сферу начнут со школьной скамьи. К 2030 году – «плюс» 900 тыс. учащихся школ и вузов, которые будут обучены программированию, работе с данными и сервисами в сфере ИИ. Появится программа допобучения талантливых школьников языкам программирования и робототехнике (400 тыс. человек). На «цифровых кафедрах» появится программа обучения студентов второй специальности, связанной с IT (еще «плюс» 250 тыс. человек).

«Есть программа, которая предусматривает обязательное включение IT-компаний в процесс обучения студентов по цифровым специальностям. Это позволит особенно в региональных вузах поднять качество обучения, сделать его практико-ориентированным», — рассказал глава Минцифры РФ.

Рустам Минниханов: «Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель имел быстрый доступ к информации, государственным и финансовым услугам» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минниханов пообещал проактивное оказание госуслуг

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что республика — один из лидеров цифровой трансформации в стране, а нацпроект «Цифровая экономика» придал мощный импульс развитию IT-отрасли в регионе.

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель имел быстрый доступ к информации, государственным и финансовым услугам», — заявил Раис Татарстана.

Республика стала первым в России регионом, где все государственные и муниципальные услуги доступны в электронном виде. Теперь Татарстан ставит новую амбициозную задачу: предоставление услуг в электронном виде без посещения организаций и МФЦ. В республике хотят, чтобы меры поддержки или услуги оказывались проактивно, то есть автоматически.

Раис напомнил, что Президентом страны поставлена задача перейти на российское программное обеспечение. В Татарстане до конца года на отечественный софт переведут 140 тыс. рабочих мест.

Многолетняя системная работы дала свои плоды: в Татарстане 3,3 тыс. IT-компаний, в которых занято свыше 42 тыс. человек. За последние 5 лет их годовая выручка выросла более, чем в 2 раза и достигла 177 млрд рублей по итогам прошлого года.

Форум Kazan Digital Week продолжится завтра Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана попросил новый кампус для Казанского техникума связи

Раис Татарстана обратился к Шадаеву с просьбой поддержать строительство нового кампуса Казанского техникума связи.

«Он полностью соответствует статусу федерального центра компетенций; здесь обучаются студенты из 38 регионов страны, а конкурс составил 15 человек на место. С 2015 года техникум является активным участником чемпионатного движения», — рассказал Минниханов, подчеркивая высокую востребованность техникума.

Еще одна просьба Минниханова касалась типовых информационных систем, которые по новому нацпроекту хотят создать в ключевых отраслях экономики и социальной сферы для региональных и муниципальных органов власти.

«В Татарстане имеются перспективные наработки и компетенции по данным направлениям. Максут Игоревич, просим вас включить представителей республики в состав рабочих групп по созданию типовых информационных систем», — сказал руководитель Татарстана.

Форум Kazan Digital Week продолжится завтра.