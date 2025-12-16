В Петербурге задержали охранницу школы, где школьник ранил учительницу

В Санкт‑Петербурге задержали охранницу, дежурившую в школе в день нападения девятиклассника на учительницу. Об этом сообщили в официальном телеграм‑канале городского ГСУ СК России.

По данным следствия, металлоискатель на входе в школу сработал, когда подросток пытался пронести нож. Однако охранница не досмотрела ученика.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ей может грозить до двух лет лишения свободы. Сейчас она дает показания, следователи продолжают выяснять все обстоятельства.

Инцидент произошел 15 декабря. Девятиклассник напал с ножом на 29‑летнюю учительницу, предположительно из‑за поставленной ему плохой оценки.