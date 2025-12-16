news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 16 декабря 2025 15:33

В Петербурге задержали охранницу школы, где школьник ранил учительницу

Читайте нас в
Телеграм

В Санкт‑Петербурге задержали охранницу, дежурившую в школе в день нападения девятиклассника на учительницу. Об этом сообщили в официальном телеграм‑канале городского ГСУ СК России.

По данным следствия, металлоискатель на входе в школу сработал, когда подросток пытался пронести нож. Однако охранница не досмотрела ученика.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ей может грозить до двух лет лишения свободы. Сейчас она дает показания, следователи продолжают выяснять все обстоятельства.

Инцидент произошел 15 декабря. Девятиклассник напал с ножом на 29‑летнюю учительницу, предположительно из‑за поставленной ему плохой оценки.

#Санкт-Петербург #нападение
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Финансовый суицид ЕС: чем обернется кража активов РФ для Европы и чем ответит Россия

Финансовый суицид ЕС: чем обернется кража активов РФ для Европы и чем ответит Россия

15 декабря 2025
Парадный въезд в Казань или узкая петляющая дорога: варианты дублера Оренбургского тракта

Парадный въезд в Казань или узкая петляющая дорога: варианты дублера Оренбургского тракта

15 декабря 2025