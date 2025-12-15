news_header_top
Происшествия 15 декабря 2025 11:57

В Петербурге школьник с ножом напал на учительницу из-за плохих оценок

В Санкт-Петербурге ученик в школе ранил ножом учительницу, она госпитализирована, сообщает ГСУ СК по городу.

По данным следствия, ученик общеобразовательной школы, расположенной на улице Белорусской, не менее трех раз ударил ножом учительницу.

Предварительно, причиной инцидента стали плохие оценки. Как уточнили ТАСС правоохранители, школьник по договоренности с учительницей пришел к семи утра исправлять контрольную. Когда учитель отвернулась, он ударил ее ножом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

#Санкт-Петербург #нападение #Уголовное дело #школьник #Школа
