В Петербурге выдадут QR-коды переболевшим Covid-19 неофициально

Власти Санкт-Петербурга решили выдавать QR-коды тем, кто переболел коронавирусом Covid-19, но не обращался при этом к врачу. Об этом сообщает РИА Новости.

«<…> на штабе, который возглавляет вице-губернатор Олег Николаевич Эргашев, в прошлый четверг было принято решение, что пациенты, которые имеют результаты выполненного ПЦР либо результат на наличие антигена, могут обратиться в поликлинику по месту жительства», — рассказал журналистам председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

При этом представитель городской администрации уточнил, что представленные документы рассмотрит врачебная комиссия, которая и примет решение. «Если [комиссия] посчитает, что представленной информации достаточно, чтобы подтвердить перенесенное заболевание, то информация об этом пациенте будет внесена в федеральный регистр», — подчеркнул Лисовец.

Соответственно, оттуда эти данные попадут на портал госуслуг, где у пациента будет оформлен QR-код. «Я могу сказать, что эта работа уже начата в текущем режиме со вчерашнего дня», — заверил глава Комитета по здравоохранению.