В Петербурге по указу Путина в День ВМФ проведут парад и салют

В Санкт-Петербурге проведут главный военно-морской парад и салют в День Военно-морского флота (ВМФ). Соответствующий указ был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным, документ опубликован на портале правовых актов.

Напомним, День Военно-морского флота отмечается 28 июля. Причем российский лидер собирается лично прийти на праздничный парад в Питере, как ранее говорил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Уточняется, что артиллерийский салют в «Культурной столице России» «бабахнут» в 22:30 по мск.

Также, по указу главы государства, подготовка и проведение парад возлагается на министерства обороны России и другие федеральные органы исполнительной власти, определяемые кабинетом министров РФ.

Финансовое же обеспечение расходов, связанных с проведением праздника, осуществят в пределах бюджетных ассигнаций, предусмотренных в федеральном бюджете на 2024 год.

В 2024-м празднование Дня ВМФ начнут с зажжения факелов на Ростральных питерских колоннах. Потом проведут парад военных кораблей. Во время его проведения по Неве проплывут около 20 кораблей, среди которых жители и гости города увидят малые ракетные, противолодочные, корветы, тральщики, сторожевой корабль «Сочи» и парусные суда «Крузенштерн», «Мир» и «Седов». В небе также пролетят военные самолеты, а на земле пройдет марш моряков. После такого зрелища организуют концерт, а в завершении праздника над Петропавловской крепостью прогремит салют.

Ранее делегация Татарстана встретилась с моряками и командованием Черноморского флота в преддверии Дня ВМФ.