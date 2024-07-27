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Делегация Татарстана встретилась с моряками и командованием Черноморского флота
Делегация Татарстана встретилась с жителями республики, которые проходят службу в частях и на кораблях Черноморского флота. Также в мероприятии приняло участие их командование, сообщает пресс-служба полпредства РТ в России.
Во встрече, приуроченной к празднованию Дня Военно-морского флота России, приняли участие полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, глава Тетюшского района РТ Рамис Сафиуллов.
«День Военно-морского флота России — это не просто праздник для моряков, но и важное и значимое событие для всей страны. Оно символизирует мощь и величие российского флота, мужество и героизм моряков, особенно в сегодняшние дни. Не приехать к вам мы просто не могли», — обратился к собравшимся в Доме офицеров флота полпред.
Гостей поблагодарил заместитель командующего флота контр-адмирал Ильдар Ахмеров. «Даже в эти непростые дни вы не изменили сложившейся доброй традиции — приехали поздравить командование и личный состав флота с праздником», — сказал он.
Делегация доставила военнослужащим бытовую и спецтехнику, а также предметы первой необходимости. Поставка была сформирована с согласования с руководством подшефных воинских частей флота.
Как отметили в полномочном представительстве, каждый год на службу в Черноморском флоте отправляется порядка 400 жителей Татарстана.
Завершилось мероприятие дружеским общением за чаем со сладостями, в том числе с татарским чак-чаком.
Каждый участник встречи получил продуктовый набор с малой родины.
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