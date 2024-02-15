В Петербурге открыли выставку картин, посвященных Мусе Джалилю

Фото: пресс-служба Постпредства РТ в Петербурге и Ленобласти

По случаю 118-летия годовщину со дня рождения поэта-героя Мусы Джалиля в Санкт-Петербурге прошли мероприятия, посвященные его памяти. Об этом сообщает пресс-служба организовавшего их Постпредства РТ в Петербурге и Ленинградской области.

Сначала состоялось возложение цветов к памятнику классику в сквере дома №18 по Гаванской улице. С речами выступили постоянный представитель РТ Ренат Валиуллин, председатель Татарской общины Санкт-Петербурга и Ленинградской области Рашид Магдеев, народный художник РТ Рашид Гилазов и поэтесса Халида Гилазова.

Руководители татарских общественных организаций, представители Центральной библиотечной системы Василеостровского района, поэты и активисты прочитали стихотворения Мусы Джалиля на русском и татарском языках.

Фото: пресс-служба Постпредства РТ в Петербурге и Ленобласти

В свою очередь в школе №146 Калининского района Петербурга имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля прошла торжественная линейка с участием приглашенных гостей.

К собравшимся обратились директор школы Алексей Соболь и постпред РТ Ренат Валиуллин. Они напомнили о подвиге поэта и призвали чтить память о Великой Отечественной войне. Тексты Джалиля прочли писатель Виктор Кокосов, руководитель литературного объединения «МГА», поэт и прозаик Салават Шамшутдинов и сами учащиеся.

Муса Джалиль является олицетворением поэтического и гражданского долга, патриотического духа, несломленной воли и борьбы до конца с фашистскими захватчиками, заметили участники торжественной линейки.

Фото: пресс-служба Постпредства РТ в Петербурге и Ленобласти

В связи с этим в постпредстве подчеркнули, что решение Топонимической комиссии о присвоении школе №146 имени Мусы Джалиля встречено с большим воодушевлением и радостью татарской общественностью города.

Завершился цикл мероприятий в Постоянном представительстве РТ. Там открылась посвященная Мусе Джалилю выставка работ члена-корреспондента Российской Академии художеств Романа Абдуллина.

Дочь поэта-героя Люция Залилова поблагодарила собравшихся гостей за сохранение памяти о герое и художника за проникновенные картины. По ее словам, человеколюбивая поэзия Джалиля — это обвинение фашизму, его варварству, бесчеловечности. После вынесения смертного приговора поэт написал 67 стихотворений, но все они посвящены жизни.

Фото: пресс-служба Постпредства РТ в Петербурге и Ленобласти

Ренат Валиуллин поблагодарил Люцию Залилову за работу по увековечению памяти Мусы Джалиля, а также за активное и системное, несмотря на преклонный возраст, взаимодействие со школьниками и студентами.

Пострпед также назвал Романа Абдуллина одним из лучших художников-монументалистов молодого поколения и высказал слова благодарности за активное участие в художественных выставках в Татарстане, Москве, Санкт-Петербурге и на Урале.

Сегодня в Казани также состоялось возложение цветов к памятнику Мусе Джалилю. Традиционно в день рождения поэта в Национальном музее РТ вынесли подлинники «Моабитских тетрадей», которые хранятся в фондах музея.