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В Петербурге открыли выставку картин, посвященных Мусе Джалилю
По случаю 118-летия годовщину со дня рождения поэта-героя Мусы Джалиля в Санкт-Петербурге прошли мероприятия, посвященные его памяти. Об этом сообщает пресс-служба организовавшего их Постпредства РТ в Петербурге и Ленинградской области.
Сначала состоялось возложение цветов к памятнику классику в сквере дома №18 по Гаванской улице. С речами выступили постоянный представитель РТ Ренат Валиуллин, председатель Татарской общины Санкт-Петербурга и Ленинградской области Рашид Магдеев, народный художник РТ Рашид Гилазов и поэтесса Халида Гилазова.
Руководители татарских общественных организаций, представители Центральной библиотечной системы Василеостровского района, поэты и активисты прочитали стихотворения Мусы Джалиля на русском и татарском языках.
В свою очередь в школе №146 Калининского района Петербурга имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля прошла торжественная линейка с участием приглашенных гостей.
К собравшимся обратились директор школы Алексей Соболь и постпред РТ Ренат Валиуллин. Они напомнили о подвиге поэта и призвали чтить память о Великой Отечественной войне. Тексты Джалиля прочли писатель Виктор Кокосов, руководитель литературного объединения «МГА», поэт и прозаик Салават Шамшутдинов и сами учащиеся.
Муса Джалиль является олицетворением поэтического и гражданского долга, патриотического духа, несломленной воли и борьбы до конца с фашистскими захватчиками, заметили участники торжественной линейки.
В связи с этим в постпредстве подчеркнули, что решение Топонимической комиссии о присвоении школе №146 имени Мусы Джалиля встречено с большим воодушевлением и радостью татарской общественностью города.
Завершился цикл мероприятий в Постоянном представительстве РТ. Там открылась посвященная Мусе Джалилю выставка работ члена-корреспондента Российской Академии художеств Романа Абдуллина.
Дочь поэта-героя Люция Залилова поблагодарила собравшихся гостей за сохранение памяти о герое и художника за проникновенные картины. По ее словам, человеколюбивая поэзия Джалиля — это обвинение фашизму, его варварству, бесчеловечности. После вынесения смертного приговора поэт написал 67 стихотворений, но все они посвящены жизни.
Ренат Валиуллин поблагодарил Люцию Залилову за работу по увековечению памяти Мусы Джалиля, а также за активное и системное, несмотря на преклонный возраст, взаимодействие со школьниками и студентами.
Пострпед также назвал Романа Абдуллина одним из лучших художников-монументалистов молодого поколения и высказал слова благодарности за активное участие в художественных выставках в Татарстане, Москве, Санкт-Петербурге и на Урале.
Сегодня в Казани также состоялось возложение цветов к памятнику Мусе Джалилю. Традиционно в день рождения поэта в Национальном музее РТ вынесли подлинники «Моабитских тетрадей», которые хранятся в фондах музея.
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