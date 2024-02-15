Герой России Расим Баксиков о джалиловцах: В тяжелых условиях их дух не был сломлен

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Традиционно 15 февраля, в день рождения поэта-героя Мусы Джалиля, в Национальном музее Татарстана выставили оригинал легендарных «Моабитских тетрадей». По новой традиции музея экспонат по музейным залам пронес Герой России, член экипажа танка Т-80, старший лейтенант Расим Баксиков.

«Своими глазами увидел „Моабитские тетради” — испытываю непередаваемые ощущения. Вчера читал стихи Мусы Джалиля, написанные им в Моабитской тюрьме. Подробно изучил, в каких условиях он там жил со своими товарищами. Не дай Бог кому-то еще испытать такие мучения. Я был поражен, как даже в таких тяжелых условиях их дух не был сломлен. Зная, чем это кончится, все равно продолжали творить. Они донесли до будущего поколения мысль, что ни при каких обстоятельствах нельзя сдаваться», — сказал Расим Баксиков.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин напомнил, что жизнь Мусы Джалиля и джалиловцев — это национальная гордость.

«Их бесподобная борьба имеет в наше время особо глубокое значение и очень ценна для нас. Ежегодно два раза в год проходят памятные мероприятия, посвященные Джалилю. Это уже даже не мероприятия, а традиция. Это действительно такие дни, когда мы вспоминаем людей, отдавших свою жизнь за нас. Их героизм дает нам силы идти вперед», — заметил Дамир Натфуллин.

Замминистра вручил заведующей музеем-квартирой Мусы Джалиля Назире Фаттаховой благодарственное письмо Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Фарида Мухаметшина.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Генеральный директор Национального музея РТ Алиса Вяткина обратилась к молодому поколению. «Пожалуйста, читайте стихи Мусы Джалиля. Любовь к Родине, родной земле, уважение, героизм — это ведь не простые слова. Это слова, которые делают человека человеком. Вы должны знать эту историю», — отметила она в своем выступлении.

Она напомнила, что каждый год 15 февраля музей выносит из своих фондов оригинал знаменитых «Моабитских тетрадей». «Это большая гордость для нас, что этот ценный экспонат хранится в Национальном музее. Наша главная задача — о великом сыне татарского народа, его стихах рассказать общественности. Мы подготовили выставку, где из раритетов можно увидеть Коран, почетную грамоту о вручении Ленинской премии за „Моабитские тетради”, документ о присвоении Мусе Джалилю звания Героя Советского Союза», — пояснила Алиса Вяткина.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров обратил внимание на то, что конгресс приурочил программу пребывания делегации татар Башкортостана в Казани ко дню рождения поэта-героя Мусы Джалиля.

«Присутствие здесь наших писателей имеет символическое значение. Через вас мы еще больше популяризируем творчество героя, можем донести его более масштабно. Поэзия Мусы Джалиля, его жизнь и творчество не теряют актуальности. Для молодого поколения, чтобы они чувствовали, осознавали, пропустили через душу и сердце, такие мероприятия очень нужны», — уверен он.

Народный артист Татарстана Ильдус Ахметзянов прочитал стихотворение Мусы Джалиля, а лауреат премии Мусы Джалиля Илюса Хузина исполнила песню «Яулык» («Платок») из цикла композитора Миляуши Хайруллиной «Муса. Моабит».

«Моабитские тетради» — сборник стихов Мусы Джалиля, написанных поэтом в Моабитской тюрьме в Берлине. В сборнике 93 разных по тематике текста: от разоблачения преступлений нацистов до юмористических зарисовок. Пятьдесят восемь лет назад рукописи были переданы женой Мусы Джалиля Аминой ханум Национальному музею РТ. Оригиналы «Моабитских тетрадей» хранятся в фондах музея и выносятся оттуда только в день рождения поэта. Пятнадцатого февраля их могут увидеть все посетители музея.