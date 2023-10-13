Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В пестречинскую школу имени Додосова на урок «Я горжусь своим папой» пришел участник СВО
В Пестрецах в преддверии Дня отца в 5 «А» классе школы №1 имени Додосова состоялся классный час на тему: «Я горжусь своим папой» с участием бойца специальной военной операции Фирдуса Хисамиева.
В этой школе учится старший сын военнослужащего, а младший посещает детский сад «Айгуль». Фирдус также навещал воспитанников дошкольного учреждения в этом году.
Военнослужащий рассказал об армейских буднях, а также о том, какими качествами должен обладать современный боец. Он пожелал ученикам быть храбрыми, сильными и любить Родину.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что пестречинской школе №1 присвоили имя Героя Российской Федерации Ивана Додосова, который является выпускником этой школы.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения конечных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»