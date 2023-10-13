В пестречинскую школу имени Додосова на урок «Я горжусь своим папой» пришел участник СВО

В Пестрецах в преддверии Дня отца в 5 «А» классе школы №1 имени Додосова состоялся классный час на тему: «Я горжусь своим папой» с участием бойца специальной военной операции Фирдуса Хисамиева.

В этой школе учится старший сын военнослужащего, а младший посещает детский сад «Айгуль». Фирдус также навещал воспитанников дошкольного учреждения в этом году.

Военнослужащий рассказал об армейских буднях, а также о том, какими качествами должен обладать современный боец. Он пожелал ученикам быть храбрыми, сильными и любить Родину.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что пестречинской школе №1 присвоили имя Героя Российской Федерации Ивана Додосова, который является выпускником этой школы.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения конечных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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