В пестречинском селе Пимери из-за нехватки сотрудников закрылось отделение почты

В Пестречинском районе Татарстана временно закрылось отделение почтовой связи в селе Пимери. Причина — нехватка сотрудников. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Отделение перестало работать 7 сентября, прошел почти месяц, но двери почты до сих пор закрыты.

«Населению села Пимери оказан весь спектр услуг почтовой связи и прием различных видов платежей почтальонами на дому и ближайшим сельским отделением почтовой связи в Белкино», — отметили в пресс-службе.

Всего в Пестречинском районе РТ функционируют 16 отделений. В настоящее время вакансия сотрудника почты в Пимерях свободна.

«В Пимерях проживают 319 человек, пользуются услугами почты 70-80% проживающих в селе. Работа почты будет возобновлена обязательно. Однако пока сложно найти сотрудника, их не устраивает размер заработной платы», — уточнил источник.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в России начнется масштабное обновление почтовой инфраструктуры.