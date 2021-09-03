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3 сентября 2021  12:48

В России начнется масштабное обновление почтовой инфраструктуры

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В России в ближайшее время начнется масштабное обновление инфраструктуры почтовой связи. Оно будет включать в себя в том числе расширение функционала отделений почты. Об этом сегодня на пленарном заседании Восточного экономического форума сообщил Президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Пилотные проекты, по словам Путина, стартуют на Дальнем Востоке — в Приморье, Хабаровском крае и Бурятии. 

Среди предложений по модернизации почтовых отделений — возможность получения гражданами государственных услуг, дистанционного приобретения необходимых товаров, в том числе продуктов питания и лекарств.

#владимир путин #модернизация #почта россии
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