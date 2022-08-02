В пестречинском селе Кряш-Серда начнут восстанавливать мост

В селе Кряш-Серда Пестречинского района Татарстана начнутся работы по восстановлению моста. Об этом «Татар-информу» сообщили в районной администрации.

«Мост в селе Кряш-Серда соединяет две части улицы Советская. Жители со дня на день ждут спецтехнику — экскаватор и кран. Завра планируется начать эти работы. Мост будет восстановлен за счет средств муниципалитета. Его ширина составит 7–8 метров, длина – 20 метров», — рассказала пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

Глава поселения Николай Морозов рассказал, что это не единственный в селе мост: есть еще один, но после дождя дамбу размывает, поэтому проехать бывает сложно. Часто по этому вопросу поступают обращения от местных жителей в социальных сетях.

Восстановить второй мост в кратчайшие сроки поручил и глава района Ильхам Кашапов, который выехал на место будущей стройки: «Все необходимые материалы имеются в наличии. Вопрос лишь в привлечении техники для выполнения работ. Но и это решаемо», — отметил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жители села Кощаково в Пестречинском районе РТ собрали средства на обустройство дорог по программе самообложения.