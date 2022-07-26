В самообложения приняли участие все жители села в Пестречинском районе РТ

Жители села Кощаково в Пестречинском районе РТ собрали средства на обустройство дорог по программе самообложения. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

«100-процентный сбор от жителей села, с учетом субсидии от Татарстана сумма составила более 600 тыс. рублей. Будет благоустроено 422 метра дороги», — сообщила пресс-секретарь районной администрации Ляйсан Мифтахова.

В соседнем селе Кощаковского сельского поседения — Старом Кощакове жители улиц Солнечная и Луговая впервые приняли участие в программе самообложения. «Люди соседних сел видят, как идут работы, и тоже хотят участвовать в программе самообложения», — отметила собеседница агентства. На собранные средства жителей, а также на субсидию от республики здесь щебенят дороги. На улице Нагорная планируются работы по обустройству уличного освещения.

В селе Ковали 70% жителей приняли участие в программе самообложения. Здесь уже на протяжении нескольких лет занимаются благоустройством дорог. В этом году кладут выравнивающий слой щебенки по улицам Советская, Школьная и Центральная. В 2021 году на этих трех улицах завершили обустройство бутового основания. Сейчас дорога полностью готова к эксплуатации.

На улице Кирова дорогу также планируют благоустроить с помощью бута. Эти работы проведут позже.

В Татарстане самообложение граждан проводится с 2013 года. К каждому собранному жителями поселений рублю республика добавляет еще четыре.