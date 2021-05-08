В пестречинском селе Альвидино появится бюст Героя СССР Петра Гаврилова

В селе Альвидино Пестречинского района РТ установят бюст Героя Советского Союза, защитника Брестской крепости Петра Гаврилова. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила председатель отделения АМО РТ, директор центра «Форпост» Наиля Тазиева.

«Бюст планируем установить во время фестиваля „Военные игры „Элбэдэн““, который состоится с 18 по 20 июня», — уточнила организатор фестиваля.

Бюст будет установлен рядом с музеем Героя СССР Петра Гаврилова по эскизу победителя конкурса, который запустило Министерство культуры РТ. Его участниками стали российские, в том числе татарстанские, скульпторы, архитекторы и студенты профильных заведений. Подать заявку на участие желающие могут на бумажных и электронных носителях. Готовые работы нужно направить по адресу: 420015, Казань, улица Пушкина, дом 66/33, кабинет 113 либо на e-mail: Guzel.Kuteeva@tatar.ru.

Поручение установить бюст участника обороны Брестской крепости дал Президент Татарстана Рустам Минниханов. Объект должен был появиться к 75-летию Победы, однако из-за пандемийного года финансирование было сокращено.

В этом же селе находится музей героя, который был открыт 30 июня 2010 года к 110-летнему юбилею Петра Гаврилова. На данный момент музей часто принимает гостей из разных городов России и Татарстана. Так, на днях его посетили казанцы и зеленодольцы. Для туристов была организована обзорная экскурсия и показ фильма «Мастер Гаврилов».

В будущем планируется восстановить землянку, в которой родился и провел детство Петр Гаврилов, и расширить дом-музей героя.

Майор Петр Гаврилов с первых часов Великой Отечественной войны руководил обороной Восточного форта Брестской крепости. На 30-й день обороны, когда в живых остались всего несколько человек, он отдал приказ прорываться из крепости по отдельности в разных направлениях. Раненым попал в плен, уничтожив несколько вражеских солдат. Его стойкость поразила фашистов настолько, что немецкий генерал приказал отправить храброго русского в госпиталь. Содержался в лагерях Хаммельбург и Равенсбрюк до мая 1945 года. Петр Гаврилов ушел из жизни 26 января 1979 года. Похоронен в Бресте. Имя героя носят улицы в Казани, Бресте, Краснодаре и Пестрецах.

В прошлом году делегация Пестречинского района Татарстана посетила белорусский город Брест для изучения памятников и исторических арт-объектов Брестского мемориала, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Фото: «Пестрецы-информ»