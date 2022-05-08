В Пестречинском районе Татарстана поздравили участников Великой Отечественной войны

В Пестречинском районе, как и во всем Татарстане, в преддверии Дня Победы поздравляют участников Великой Отечественной войны. Депутат Госдумы РФ Рустам Калимуллин и глава района Ильхам Кашапов побывали у Михаила Козлова в Пестрецах.

Гостей ждал празднично накрытый стол, они поздравили участника войны с наступающим Днем Победы, поблагодарили за отвагу на полях сражений. 98-летний ветеран был растроган встречей.

Михаил Козлов отправился на фронт в 1944 году в возрасте 17 лет. До конца войны он прослужил в составе одного из пулеметных полков, затем занимался разминированием территорий между Ленинградом и Мурманском. После войны окончил педагогический институт и вернулся в родной район. Здесь на протяжении 35 лет он работал учителем химии, биологии и немецкого языка.

Представители Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора навестили ветерана Великой Отечественной войны 97-летнего Павла Корчагина, живущего в селе Кощаково Пестречинского района.

На фронт Павел Корчагин попал, когда ему еще не было 18 лет. В боях под Москвой у него погиб отец, и он очень тяжело переживал эту потерю.

Павел Корчагин участвовал в операции «Багратион», сражался в Витебске и Борисове, форсировал Березину. 8 июля 1944 года во время бомбардировки в 40 километрах от Кенигсберга был ранен.

После войны ветеран работал главным ветеринарным врачом зверосовхоза «Кощаковский». За ратные и трудовые подвиги награжден медалями «За отвагу» и «Ветеран труда», орденом Великой Отечественной войны и юбилейными медалями.

На сегодняшний день в Пестречинском районе РТ проживают 120 тружеников тыла, 39 вдов и восемь участников войны. Им вручают подарки от Президента РТ Рустама Минниханова, а также от муниципального района. До 9 Мая представители администрации навестят каждого из них и поздравят с наступающим праздником.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что столетний ветеран войны из Пестрецов Нина Куприянова изъявила желание побывать на параде Победы.