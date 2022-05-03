Столетний ветеран войны из Пестрецов изъявила желание побывать на параде Победы

В Пестречинском районе Татарстана начали поздравлять участников Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы. Первой глава района Ильхам Кашапов посетил жительницу села Пестрецы Нину Куприянову.

Руководитель вручил ветерану подарок от Президента Республики Татарстана Рустама Минниханова, цветы, пожелал здоровья и бодрости духа, а также пригласил на парад, посвящённый 77-й годовщине Победы.

«В декабре прошлого года Нине Никифоровне исполнилось 100 лет. В этом году она изъявила желание побывать на параде Победы, который пройдет в Пестрецах. Только выставила одно условие — пойти не на коляске, а пешком, своими ногами», — рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

По словам собеседницы агентства, в районе проживают восемь ветеранов Великой Отечественной войны. За каждым из них закреплены ответственные из администрации руководители. До Дня Победы им всем вручат подарки и поздравят с 77-й годовщиной Победы.