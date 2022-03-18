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Наука и образование
18 марта 2022  00:32
Эльза Кузнецова

В Пестречинском районе РТ в этом году обновят три пищеблока в школах

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В Пестречинском районе РТ в этом году обновят три пищеблока в школах

В Пестречинском районе Татарстана в текущем году будут отремонтированы три пищеблока в школах — ремонт ожидает учебные заведения в Богородском, Кощакове и Ленино-Кокушкине. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

«В этом году по республиканской программе предусмотрен ремонт трех пищеблоков. В прошлом году было два. На три объекта направлено финансирование 12 млн рублей. В эту сумму входят как строительно-монтажные работы, так и приобретение технологического оборудования для самих пищеблоков», — уточнил замруководителя исполкома Пестречинского района Рамиль Шайхутдинов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане за год капитально отремонтируют пищеблоки в 180 школах.

Фото, видео: пресс-служба Пестречинского района РТ.

#пищеблоки в школах
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