В Пестречинском районе РТ в этом году обновят три пищеблока в школах

В Пестречинском районе Татарстана в текущем году будут отремонтированы три пищеблока в школах — ремонт ожидает учебные заведения в Богородском, Кощакове и Ленино-Кокушкине. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

«В этом году по республиканской программе предусмотрен ремонт трех пищеблоков. В прошлом году было два. На три объекта направлено финансирование 12 млн рублей. В эту сумму входят как строительно-монтажные работы, так и приобретение технологического оборудования для самих пищеблоков», — уточнил замруководителя исполкома Пестречинского района Рамиль Шайхутдинов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане за год капитально отремонтируют пищеблоки в 180 школах.