В Татарстане за год капитально отремонтируют пищеблоки в 180 школах

В Татарстане в этом году планируется провести капитальный ремонт пищеблоков в 180 школах. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«На этот год 180 школ включены в республиканскую программу ремонта пищеблоков», – рассказала представитель Минобрнауки.

В прошлом году из бюджета Татарстана был выделен 1 млрд рублей на ремонтные работы в пищеблоках общеобразовательных организаций 44 районов республики. В результате в 196 школах выполнены ремонт кровли, фасада, отмостки, отделка помещений, сетей инженерно-технического обеспечения, санитарных узлов, замена оконных и дверных блоков, а также приобретено оборудование. Еще по двум школам проведена подготовка проектно-сметных документов.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина добавила, что ведомство второй год участвует в программе по модернизации столовых в части оценки школ, нуждающихся в капитальном ремонте пищеблоков и оснащении их оборудованием.

«В 2020 году был сформирован перечень мероприятий по улучшению школьных пищеблоков. И к 1 сентября за счет средств республиканского бюджета в 196 школах был проведен ремонт столовых, закуплено современное оборудование – технологическое, холодильное, морозильное. Но еще нуждаются в ремонте пищеблоков на сегодня 537 школ», – подчеркнула она.