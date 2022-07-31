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Ру Тат
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Строительство
31 июля 2022  02:33
Эльза Кузнецова

В Пестречинском районе РТ в 2022 году обустроят 2,2 тыс. метров пешеходных тротуаров

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В Пестречинском районе РТ в 2022 году обустроят 2,2 тыс. метров пешеходных тротуаров

До конца строительного сезона в Пестречинском районе обустроят более 2,2 тыс. пешеходных тротуаров. На сегодняшний день новые тротуары уже появились в Пестрецах на улицах Осипова, от ул. Дружбы до Полевой, на улицах Казанская, Гагарина, Аграрная и около детского сада «Бэлэкэч» по ул.65 лет Победы, сообщает районная администрация.

О предстоящих работах «Татар-информу» рассказала пресс-секретарь района Ляйсан Мифтахова. «На этой неделе практически везде положили асфальт. Осталось исправить некоторые замечания и провести работы по озеленению — разравнять грунт и посеять газон», — отметила она.

Помимо этого, дорожникам предстоит сделать ремонт покрытия парковки у лицея «Алгоритм» в Куюках, ремонт пешеходного тротуара и дорожного покрытия около амбулатории по ул.Хайруллина, 39  в селе Шали, ремонт тротуара от школы до садика в селе Кулаево по ул. Молодежная, добавила Мифтахова.

На программу дорожных работ Татарстана в этом году направят более 46,8 млрд рублей, из них 1,25 млрд рублей — средства муниципального дорожного фонда, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Фото, видео: пресс-служба Пестречинского района РТ.

#дорожное строительство
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