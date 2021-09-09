В Пестречинском районе РТ состоится первая осенняя ярмарка

10 сентября в райцентре Пестрецы пройдет первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка, где можно будет приобрести продукцию от местных фермеров по доступным ценам. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Пестречинского района РТ.

«В этом году поменялось место локации проведения ярмарок. Торговые лавки будут располагаться на площадке рядом с банком с торца здания Нотариуса. Время работы — с 7.00 до 13.00. Ранее ряды располагались на площади перед администрацией», — уточнил источник.

Местные производители — среди них ООО ПВК «Ак Барс», КФХ Муллагалиев А.Р., Пестречинское Райпо — предложат покупателям свежее мясо птицы, говядину, свинину, рыбу, колбасы, яйца, кисломолочную продукцию, мед, сыры, овощи, фрукты, кондитерские изделия.

Глава района Ильхам Кашапов обратился к фермерам и призвал их соблюдать адекватную ценовую политику. «Чтобы цены были ниже магазинных», — отметил он. Особое внимание он призвал уделить культуре торговли (палатки, столы, ценники, форменная одежда продавца, красочное оформление торговых мест, чистота автотранспорта), при необходимости продукция должна иметь ветеринарные справки. Администрация района также просит всех участников ярмарки просят соблюдать антиковидные меры.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ежегодные осенние ярмарки заработают на 15 площадках Казани.