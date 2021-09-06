Ежегодные осенние ярмарки заработают на 15 площадках Казани

В 2021 году традиционные осенние ярмарки для жителей Казани будут работать на 15 городских площадках с 11 сентября по 25 декабря. Там горожане смогут приобрести свежую сельхозпродукцию по доступным ценам. Об этом на деловом понедельнике рассказал глава Комитета потребительского рынка столицы Татарстана Руслан Фазылянов.

«Для жителей города сельхозпроизводители республики представят продукцию по социально ориентированным ценам. В ассортименте будет как овощная и мясная продукция, так и продукция для нужд подсобных хозяйств», — отметил Фазылянов.

Докладчик добавил, что ярмарки будут проходить на еженедельной основе по субботам на 15 площадках по всей Казани.

«В этом году от жителей поступило большое количество просьб о проведении ярмарок возле Чеховского рынка. В связи с этим принято решение о возобновлении ярмарок на парковке данного рынка. Для жителей „Салават Купере“ ярмарка организована на парковке ТЦ „Радужный“. На торговых площадках будут представлены продукты из 22 районов республики», — заключил Руслан Фазылянов.