В Пестречинском районе РТ по проекту «Наш двор» начался снос незаконных построек

В селе Старое Шигалеево Пестречинского района Татарстана по республиканской программе «Наш двор» начался снос незаконных ветхих хозяйственных построек. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.

«Сараи будут демонтированы в конце этой неделе или в начале следующей», — уточнил источник.

В Старом Шигалеево в этом году благоустроят три двора. Работы по благоустройству ожидаются на дворах по улицам Заводская, Механизаторов и Молодежная. Во время объезда их состояние осмотрел глава района Ильхам Кашапов. На месте были определены объемы подготовительных работ.

В рамках программы предусмотрены строительство асфальтного покрытия на дорогах, устрйоство тротуаров, установка детских площадок и другие виды работ.

«В детских площадках у шигалеевцев большая потребность, так как здесь проживает большое количество детей. Причем детские площадки будут построены не только по проекту „Наш двор“, но и по программе самообложения», — отметил собеседник агентства.

Ильхам Кашапов пообщался с местными жителями, которые положительно настроены к предстоящим переменам.

«Дворы благоустраиваются, все отлично. Главное, чтобы и после благоустройства во дворах оставались чистота и порядок», — отметил глава муниципалитета.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Пестречинском районе Татарстана стартовал первый этап ремонта территорий по проекту «Наш двор». В этом году в селах Старое Шигалеево, Пановка и Кулаево будет отремонтировано 19 дворов. Ровно такое же количество территорий было благоустроено в селах Пестрецы и Ленино-Кокушкино в прошлом году.

Фотографии: пресс-служба Пестречинского района РТ.