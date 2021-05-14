В Пестречинском районе стартовал первый этап проекта «Наш двор»

В Пестречинском районе Татарстана стартовал первый этап ремонта территорий по проекту «Наш двор». В этом году в селах Старое Шигалеево, Пановка и Кулаево будет отремонтировано 19 дворов. Ровно такое же количество территорий было благоустроено в селах Пестрецы и Ленино-Кокушкино в прошлом году. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Пестречинского района РТ.



«Работы уже начались. Сейчас они ведутся на улице Пионерская. Все дворы планируется благоустроить к 20 июня», — говорится в сообщении.



Перечень дворов 2020 и 2021 годов составляла администрации района с учетом мнения жителей и принципа комплексности. Первый этап работ включает в себя строительство пешеходных дорожек, площадки ТБО и подъездных путей. На втором этапе во дворах проведут освещение, также обустроят детские площадки и небольшие зоны отдыха.



«На 2021 год Пестречинскому району выделено 50 млн рублей — на дорожные работы, установку малых архитектурных форм и освещение», — уточнили в пресс-службе администрации.



Кроме того, за счет муниципального бюджета производится замена всех инженерных сетей в этих домах. Всего в Пестречинском районе за пятилетнюю реализацию программы «Наш двор» благоустроят 95 дворов.