В Пестречинском районе РТ открылись осенние сельхозярмарки

В пятницу, 23 сентября, в Пестрецах открылись первые сельскохозяйственные ярмарки. Местные производители, среди которых — КФХ Габитов Р. М, КФХ «Нурихан», ЛПХ Аманов И. И. и другие фермеры, представили свою продукцию по ценам ниже рыночных. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

Покупатели могли приобрести мясо, картофель, овощи, фрукты, зерно и другую продукцию от пестречинских производителей. Так, картофель и лук стоили от 18 рублей за один килограмм, тыква — 45 рублей за килограмм, цветная капуста — 85 рублей за килограмм, мясо — от 300 рублей за килограмм. Также рядом была организована медовая ярмарка. Пол-литра меда от пчеловодов можно было купить от 450 рублей.

В воскресенье, 25 сентября, планируется подготовить такую же ярмарку в жилом комплексе «Царево» в Шигалеевском сельском поселении на стоянке торгового центра.

Глава района Ильхам Кашапов поручил особое внимание уделить культуре торговли, а именно — внешнему виду палаток, столов, наличию ценников, форменной одежды продавцов, красочному оформлению торговых мест, чистоте автотранспорта. Помимо этого, необходимо было соблюдать все меры по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, 7 октября, состоится сельскохозяйственная ярмарка в рамках Декады пожилых людей. В этот день для пожилых людей района будет организовано бесплатное такси для доставки продуктов до дома.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил главам районов создать все условия для аграриев на сельхозярмарках.

Сельхозярмарки стартовали в Татарстане 10 сентября и будут проходить по субботам до конца года. В Казани торговля сельхозпродукцией организована на 14 специальных площадках, в Набережных Челнах и Зеленодольске — на двух, в Нижнекамске — на трех. Также ярмарки проводятся в 14 муниципальных районах. В первый ярмарочный день было реализовано продукции на 78 млн рублей.