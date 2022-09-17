Минниханов поручил главам районов создать все условия для аграриев на сельхозярмарках

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Руководство городов и районов Татарстана должно создать все необходимые условия для проведения сельскохозяйственных ярмарок на высоком организационном уровне. Об этом на совещании в Доме Правительства заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Мы видим, что ярмарки востребованы. Они будут проходить еженедельно до 24 декабря. Обращаюсь к районам, организующим ярмарки, а также к руководителям городов и райцентров — к сельчанам, которые приехали с продукцией, должно быть очень внимательное отношение. Это требует и материальных затрат. Мы эту работу поддерживаем, поощряем», — сказал руководитель республики.

Он подчеркнул, что население уже привыкло к ярмаркам, нужно внимательно следить за качеством продукции и ценой на товары, передает пресс-служба Президента РТ.

«Города в свою очередь должны обеспечить необходимые условия для организации ярмарок», — добавил Рустам Минниханов, напомнив, что контроль за организацией и проведением ярмарок возложен на Минсельхозпрод РТ.

Сельхозярмарки стартовали в РТ 10 сентября и будут проходить каждую субботу до конца года. В Казани торговля сельхозпродукцией организована на 14 специальных площадках, в Набережных Челнах и Зеленодольске — на двух, в Нижнекамске — на трех. Также ярмарки проводятся в 14 муниципальных районах. В первый ярмарочный день было реализовано продукции на 78 млн рублей.