Минниханов поручил главам районов создать все условия для аграриев на сельхозярмарках
Руководство городов и районов Татарстана должно создать все необходимые условия для проведения сельскохозяйственных ярмарок на высоком организационном уровне. Об этом на совещании в Доме Правительства заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.
«Мы видим, что ярмарки востребованы. Они будут проходить еженедельно до 24 декабря. Обращаюсь к районам, организующим ярмарки, а также к руководителям городов и райцентров — к сельчанам, которые приехали с продукцией, должно быть очень внимательное отношение. Это требует и материальных затрат. Мы эту работу поддерживаем, поощряем», — сказал руководитель республики.
Он подчеркнул, что население уже привыкло к ярмаркам, нужно внимательно следить за качеством продукции и ценой на товары, передает пресс-служба Президента РТ.
«Города в свою очередь должны обеспечить необходимые условия для организации ярмарок», — добавил Рустам Минниханов, напомнив, что контроль за организацией и проведением ярмарок возложен на Минсельхозпрод РТ.