В Пестречинском районе РТ капитально отремонтируют три пищеблока за 13,4 млн рублей

В Пестречинском районе Татарстана в трех школах ведется капитальный ремонт пищеблоков по республиканской программе «Капитальный ремонт пищеблоков образовательных организаций». Из бюджета республики на эти цели выделено 13,4 млн рублей.

«Новые столовые появятся в Ленино-Кокушкинской, Богородской и Кощаковской школах. В учебных учреждениях ремонт находится на разных стадиях реализации. В Кощакове сделали стяжку, оштукатурили стены, провели проводку, необходимо сделать гипсокартонные перегородки. В Богородской школе заводят кабель, а в Ленино-Кокушкине оштукатурены пол и стены, проведена проводка, на стены укладывают плитку», — сообщила «Татар-информу» пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

Объем работ в каждой из школ определяла выездная спецкомиссия под руководством главы района Ильхама Кашапова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане на 44% выполнен капитальный ремонт школ и школ-интернатов. Работы выполняются в 92 образовательных учреждениях из 119 запланированных на этот год.