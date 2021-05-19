В Пестречинском районе РТ капитально отремонтируют 19 домов за 59 млн рублей

По программе капитального ремонта в Пестречинском районе Татарстана в этом году отремонтируют 19 многоквартирных домов — это на десять домов больше, чем в 2020-м. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Обновление ждет шесть домов — в селе Пестрецы, семь — в Ленино-Кокушкино, три — в Кощаково, два — в Кулаево, один — в Пановке.

«В этом году объем финансирования составил более 59 млн рублей — это средства собственников, средства из бюджета района и средства бюджета Татарстана», — уточнил источник агентства.

Многоквартирные дома для капитального ремонта отбирались по желанию жителей и целесообразности принимать участие в данной программе или нет.

«Также стоит отметить, что программа капитального года рассчитана до 2046 года, где по годам расписано, в какой год и какой дом будет ремонтироваться», — отметил собеседник агентства.

Капитальный ремонт многоквартирных домов включает в себя пять видов работ: ремонт кровли и фасадов, водоотведения (канализации), ремонт внутренних инженерных сетей (ХВС), внутренних инженерных систем электроснабжения.

Начало ремонтных работ запланировано на 1 июня, окончание — на 1 ноября, на сегодняшней день в районе ведется согласование проектов и проектно-сметной документации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в этом году в рамках программы «Наш двор» благоустроят 19 дворов в Пановском, Шигалеевском и Кулаевском сельском поселениях.

«В Пановском сельском поселении будет благоустроены территории девяти многоквартирных домов. Работы уже начались», — отметил во время прямого эфира в Instagram глава района Ильхам Кашапов.