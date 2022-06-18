В Пестречинском районе развернут мобильный пункт для желающих служить по контракту

Сегодня в деревне Альвидино в Пестречинском районе Татарстана на фестивале «Военные игры „Элбэдэн“» проходит акция для желающих поступить на военную службу по контракту.

В мероприятии приняли участие инструкторы, офицеры пункта отбора и представители воинских частей. В рамках агитационной работы прозвучала информация об условиях прохождения военной службы.

«Сегодня мы развернули мобильный пункт отбора по информированию граждан о возможности прохождения военной службы по контракту. Мы предлагаем заключить контракт с Министерством обороны РФ от четырех месяцев», — рассказал старший инструктор пункта отбора на военную службу по контракту (1 разряда) из Казани, прапорщик Виктор Никитин.

В мобильном пункте установлены агитационные плакаты с надписью «Военная служба по контракту — твой выбор!» и информацией о разного рода войск. Акцию украсило выступление группы «Леха казак».

Информационно-агитационная акция прошла совместно с организаторами проекта «Помни героя», автором которого является организатор событийных мероприятий Наиля Тазиева. Проект посвящен Герою СССР, легендарному защитнику Брестской крепости Петру Гаврилову и реализуется на территории муниципалитета с 2019 года. На сегодняшний день самым большим мероприятием проекта является фестиваль исторической реконструкции «Военные игры „Элбэдэн“», который впервые успешно прошел в июне 2019 года, собрав более 8 тыс. гостей из 15 регионов России, а третий фестиваль уже посетило более 14 тыс. гостей.

Сегодня и завтра в событии ожидается участие не менее 16 тыс. людей. Для зрителей будут проведены два исторических боя, гала-концерт республиканского фестиваля «Голос Победы», концерт московской группы «Катюша», выступления парашютистов, кино под открытым небом, лекция «Между модой и окопом» и многое другое.

Отличительной особенностью мероприятия нынешнего года стало его насыщенность военной техникой. На площадке перед музеем в Альвидино представлены как немецкие бронетранспортеры, так и советские бронеавтомобили.

С начала спецоперации в Татарстане служить по контракту отправились более 500 человек, о чем ранее сообщал «Татар-информ».