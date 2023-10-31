В Пестречинском районе после массового убийства собак обнаружили трупы котят

В селе Старое Шигалеево Пестречинского района РТ произошло очередное издевательство над животными. Об этом заявил координатор федерального партийного проекта Единой России «Защита животного мира» в Татарстане Искандер Гиниятуллин.

Как рассказывает казанский чиновник, на следующий день после сообщения об убийствах щенков пришло сообщение о трупах кошек.

«Там же, в том же селе нашли кучу мертвых кошек. Не могли сфотографировать – было темно, а за ночь кто-то их вывез. Куда, кто это был – бог весть», – координатор федерального партийного проекта Единой России «Защита животного мира» в Татарстане Искандер Гиниятуллин.

Спустя пару дней появились сведения о том, что в селе Старое Шигалеево бегает собака с застегнутым прямо в мышцу ноги карабином от поводка.

В свою очередь старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев сообщил «Татар-информу», что в настоящее время организована проверка.

«Прокуратура Республики Татарстан поручила прокурору Пестречинского района проверить данную информацию», – сказал он в беседе с агентством.

Напомним, совсем недавно в селе Старое Шигалеево погибли маленькие щенята. Животные жили по соседству со взрослой собакой местной жительницы, которая ухаживала за ними. В конце октября, придя кормить щенков, женщина нашла одного щенка повешенным и только трое были живы.

Позднее правоохранители задержали мужчину, который устроил жекстокую расправу над щенками. На 47-летнего мужчину возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными.