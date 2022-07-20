В Пестречинском районе по проекту «Наш двор» начнется монтаж детского оборудования

На следующей неделе в Пестречинском районе Татарстана планируется приступить к монтажу оборудования на детских площадках в тех дворах, где они предусмотрены президентской программой «Наш двор». Об этом «Татар-информу» рассказали в районной администрации.

Сегодня в районе состоялся комиссионный обход дворов, которые приводят в порядок в этом году. Дворовые территории в селах Пестрецы, Кощаково и Ленино-Кокушкино осмотрели представители исполкома, управляющей компании, подрядчики по дорожным работам, кураторы от «Главтатдортранса», а также куратор программы «Наш двор». В этих населенных пунктах освещение уже смонтировано.

Как сообщила пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова, во время объезда дворов выявлены замечания по дорожным работам. Речь идет о качестве укладки асфальтного покрытия на дорогах и тротуарах. Недочеты будут устранены до 1 августа, а дорожные работы в целом должны быть выполнены до 31 августа.

«На сегодняшний день дорожные работы полностью завершены в Пестрецах по улице Перчкова, 3 и 10. По улице Мишанина, 10 и 12 уложено щебеночное покрытие, пока дорожные работы не завершены. В Ленино-Кокушкине дворы также ждут асфальтирования», — пояснил начальник Департамента ЖКХ исполкома района Данис Тазиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, какие дворы, парки и набережные будут благоустроены в 2023 году.