В Пестречинском районе РТ началось строительство новой игровой площадки

В селе Старое Шигалеево в Пестречинском районе РТ, на улице Профсоюзная, готовят место под игровую площадку. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

«Данная площадка будет реализовываться за счет средств бюджета сельского поселения. А игровое оборудование приобретено на спонсорские деньги», — уточнили в администрации.

Будут установлены горка, качели, песочница, а также лавки и урны, планируется зеленое покрытие, установка бордюров. С завтрашнего дня будут завезены песок и щебень, и к концу недели специалисты зальют основание бетоном. Также появится уличное освещение.

Игровое оборудование установят после всех работ. Сейчас в поселении продумывают варианты ограды детской площадки. Сроки завершения работ будут зависеть от погодных условий. При благоприятном раскладе работы завершатся в течение двух недель.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в пестречинском селе Чита залили фундамент под строительство стелы Мавле Колыю.