В Пестречинском районе от борщевика Сосновского обработано 70 га территории

Фото: архив «Татар-информ»

В Пестречинском районе Татарстана продолжается борьба с борщевиком Сосновского. Обкос территорий начался в конце июня, и на сегодняшний день опасное и ядовитое растение удалено на территории 67,5 га.

«Проводился механизированный и ручной обкос на территории Шигалеевского сельского поселения — 50 га, Пестречинского — 12 га, Кощаковского — 2 га, Ленино-Кокушкинского поселения — 3,5 га. Обкос завершен, сейчас скашиваются локально мелкие участки, где растет борщевик», — сообщила «Татар-информу» пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

В Пестречинском районе не применяют химические составы при обработке территорий от вредоносного сорняка, так как борщевик здесь растет в основном на берегах рек, а в водоохраной зоне химикаты не используются.

Борщевик Сосновского — наиболее агрессивный и конкурентоспособный сорняк. Его сок вызывает сильные и долго не заживающие ожоги. В среднем одно растение способно ежегодно давать до 70 тыс. жизнеспособных семян, которые хранятся в почве до пяти, а иногда и 12–15 лет. Борщевик занесен в список сорных и опасных растений «Черной книги флоры средней России».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на борьбу с борщевиком Сосновского в Татарстане потратят 20 млн рублей.