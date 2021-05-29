«Ядовит и опасен»: на борьбу с борщевиком Сосновского в Татарстане потратят 20 млн

Активисты изобрели «корневатель»

Два массовых субботника с участием добровольцев прошли на территории «Русско-Немецкой Швейцарии» в Казани, акцию поддержала мэрия города. За первый день участники акции сломали четыре лопаты, во время второго массового субботника в мае пострадали еще два черенка.

Фото Тимура Ескараева

«Лопаты часто ломаются. Подкопнуть и достать толстый корень на глубине 15 см сложно. Для этого был разработан специальный инструмент. Первый образец сделал Сергей Мухачев в КХТИ. Еще 10 штук для нас изготовил «Горводзеленхоз», мы ими копали там, где жесткий грунт», – рассказал «Татар-информу» участник субботника, эколог Тимур Ескараев.

Специальный инструмент для борьбы с борщевиком Сосновского изобрел заведующий лабораторией КНИТУ Сергей Мухачев. Экоактивисты называют изобретение «корневателем». При помощи изобретения волонтеры очистили от вредителя около трех соток ООПТ, еще несколько соток бензокосилками привели в порядок работники подрядной организации, привлеченной исполкомом Казани.

«Весь борщевик невозможно выкопать, это просто нереально. Представьте: десять человек выкапывают растение на одной сотке три часа. Только косить сорняк в принципе бесполезно, поскольку он вырастет снова. Главное, чтобы он не дал «зонты» и не распространился дальше. Поэтому его нужно косить и выкапывать на протяжении восьми лет четыре раза в год», – добавил собеседник «Татар-информа».

Проделанная добровольцами работа – лишь капля в море. Ведь одно растение дает более 50 тыс. семян. Борщевик вырастает вверх до четырех метров, его семечки разносит ветром по всей округе. Сейчас вредитель занимает треть ООПТ «Русско-Немецкая Швейцария» и быстро разрастается. Активисты и общественники выходят на борьбу с ним в свободное время и планируют проводить массовые субботники в Казани на регулярной основе. Аналогичные акции по просьбе ученых КФУ они запустят в другом популярном месте отдыха казанцев – у Голубых озер.

Фото Тимура Ескараева

Борщевик поселился в местах проведения Сабантуя

По традиции в июне жители Татарстана отмечают Сабантуй. Однако им следует быть осторожными, ведь борщевик Сосновского встречается в местах народных гуляний.

«На территории проведения Сабантуя, в «Березовой роще», произрастает борщевик. Мы писали об этом в мэрию Казани, там проходила акции, растение косили. Но эти акции – одноразовые, а растение вновь вырастает. Чем дольше оно там растет, тем сложнее его вывести», – сообщил начальник отдела фитосанитарного надзора и надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по РТ Альберт Кадыйров.

Спикер считает, что во время отдыха на природе от сорняка могут пострадать дети. Специалисты Управления Россельхознадзора по РТ ведут пропаганду о вреде борщевика, обращаются к главам муниципальных районов и руководителям исполкомов с рекомендацией обратить внимание на проблему и принять должные меры.

«Мы проводим акции, рассказываем о сорняке по телевидению, чтобы люди знали врага в лицо», – сказал он.

Кадыйров добавил, что борщевик Сосновского является сорным, но не карантинным растением.

Фото Владимира Васильева

«На землях сельхозназначения в нашем регионе борщевик Сосновского не встречается потому, что ведется работа по их обработке. Сорняк встречается в низовьях и оврагах, вдоль пойм рек и в населенных пунктах», – добавил Кадыйров.

В некоторых регионах России, где действуют региональные программы по борьбе с борщевиком, применяются меры административного воздействия к собственникам земель, где произрастает сорняк. В Татарстане держатся на особом контроле сельхозземли.

«Если борщевик выявляется на полях сельскохозяйственного назначения, то собственник земельного участка привлекается к административной ответственности. Применяется часть 2 статьи 8.7 КоАП РФ. Размер штрафа для граждан составляет от 20 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тыс. рублей, для юрлиц – от 400 до 700 тыс. рублей», – предупредил спикер.

Эксперт также отметил, что уничтожить борщевик непросто, борьбу с ним нужно начинать в начале вегетации, когда растение еще не очень большое. Выкапывать его нужно вместе с корнем. Вдали от населенных пунктов можно применять гербициды.

Фото Владимира Васильева

На сорняк потратят 20 миллионов

Субботники против борщевика – дело хорошее, но, увы, малоэффективное. Для борьбы с вредоносным растением нужны республиканская и федеральная программы. В 2019 году в Татарстане такая программа была запущена, власти выделили на обработку территорий от сорняка 10 млн рублей. Однако победитель тендера недобросовестно отнесся к работе и отказался от исполнения обязательств.

В итоге из запланированных к обработке 350 гектаров обработали лишь 100. В 2020 году из-за пандемии мероприятия по борьбе с борщевиком исключили из тендера, поскольку они не вошли в список первоочередных траншей. В 2021 году на борьбу с сорняком выделено 20 млн рублей.

«Республиканская программа в этом году работает, средства в виде внебюджетных трансфертов будут доведены до районов. Всего выделено 20 млн рублей. Распоряжением Кабинета министров РТ утверждены мероприятия по уничтожению карантинных и особо опасных сорняков», – сообщил начальник отдела развития отраслей земледелия Минсельхозпрода РТ Ирек Садыков.

Спикер отметил, что муниципальные районы сами определяют исполнителей и организуют работу. Однако выделенных республикой средств не хватит на все площади. Чтобы кампания по борьбе с сорняком была эффективной, необходимо ежегодно в течение вегетационного периода проводить соответствующие мероприятия.

«Выделенного финансирования хватит на проведение работ на половине площадей. Проблема довольно острая, особенно возле населенных пунктов. Борщевик опасен как для детей, так и для взрослых. Это неприятное растение, которое выделяет вредные вещества для дыхательных путей и вызывает ожоги при попадании на кожу», – добавил Садыков.

По его словам, ежегодно в республике бывают неприятные случаи, когда в результате контакта с растением страдают люди.

Фото Тимура Ескараева

К борьбе подключились районы Казани

В районах Казани объявили войну борщевику. В администрацию Советского района поступает множество обращений, в которых жители жалуются на заросли ядовитого растения. Для решения проблемы городские власти изыскали средства.

«Благодаря поддержке мэра Казани в текущем году было выделено 3,5 млн рублей на борьбу с борщевиком Сосновского в жилых массивах Советского района, и мы в скором времени приступим к работе», – сообщил на аппаратном совещании в мэрии города глава администрации Советского района Казани Роман Фатхутдинов.

В границах поселков и на сопредельных территориях было выявлено восемь очагов произрастания опасного растения на площади более 20 га. В 2021 году из муниципального бюджета выделено 696 тыс. рублей на решение аналогичной проблемы на территории Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

Архив «Татар-информ»

Нужна федеральная программа

На проблему обратили внимание народные избранники. В 2019 году депутаты Госсовета РТ подготовили обращение к Председателю Правительства России Дмитрию Медведеву о необходимости разработки госпрограммы по ликвидации борщевика Сосновского на территории страны.

«Мы обратились по этому поводу, но пока все остается на попечении субъектов. Конкретной поддержки пока нет. От сорняка страдают промышленные участки, к этому вопросу нужно подходить детализированно», – сообщил зампредседателя Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев.

Спикер считает, что федеральная программа просто необходима.

«Когда заходит борщевик, человек уходит. Борщевик – сорняк не одного дня. Он приходит быстро, но уходит долго. Растет в самых неудобных местах, где нельзя применять ядохимикаты. Там его нужно уничтожать механическим путем», – сказал он.

Борщевик Сосновского – многолетнее, очень крупное растение. Цветет с июля по август, плоды созревают с июля по сентябрь. Одно растение дает от 20 до 100 тыс. семян. Распространение борщевика снижает ценность земельных ресурсов и наносит вред окружающей среде и человеку.

Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ ежегодно проводят фитосанитарный мониторинг в регионе и заносят места произрастания борщевика Сосновского на карты. Они отмечают рост площадей, где растет сорняк.

«В 2012 году борщевиком Сосновского было занято порядка 109 га, в 2018-м – около 600 га. В 2020 году площадь засорения в республике составила 1,2 тыс. га в 29 муниципальных районах. Сегодня больше всего территорий борщевик Сосновского занял в Высокогорском, Балтасинском, Арском, Нижнекамском, Пестречинском районах и в Казани. Обработки по уничтожению сорняка были проведены на площади 181 га механическим способом», – проинформировала начальник отдела защиты растений Россельхозцентра по РТ Гузель Хусаинова.

Спикер отметила, что для снижения вредоносности борщевика Сосновского особое значение приобретает комплекс защитных мероприятий – агротехнических, механических и химических. Организованная борьба с сорняком ведется в разных регионах России: в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Кировской, Вологодской, Тверской, Новгородской, Костромской, Владимирской, Тульской областях и Пермском крае.