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В Пестречинском районе РТ из реки достали автомобиль с двумя погибшими
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В Пестречинском районе РТ из реки Меша спасатели на берег извлекли автомобиль, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
В иномарке нашли тела 34-летнего мужчины и 37-летней женщины. Обстоятельства гибели людей устанавливают специалисты.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Пестречинском районе РТ прохожие обнаружили пустые палатки и оторванный задний бампер от автомобиля.
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