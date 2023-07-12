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Происшествия 12 июля 2023 06:03

В Пестречинском районе РТ из реки достали автомобиль с двумя погибшими

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В Пестречинском районе РТ из реки Меша спасатели на берег извлекли автомобиль, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В иномарке нашли тела 34-летнего мужчины и 37-летней женщины. Обстоятельства гибели людей устанавливают специалисты.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Пестречинском районе РТ прохожие обнаружили пустые палатки и оторванный задний бампер от автомобиля.

#погиб водитель
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