В Пестречинском районе РТ из реки достали автомобиль с двумя погибшими

В Пестречинском районе РТ из реки Меша спасатели на берег извлекли автомобиль, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В иномарке нашли тела 34-летнего мужчины и 37-летней женщины. Обстоятельства гибели людей устанавливают специалисты.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Пестречинском районе РТ прохожие обнаружили пустые палатки и оторванный задний бампер от автомобиля.